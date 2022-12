Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 29.12.2022, in jurul orei 18:20, ISU Banat a ntervenit la un accident rutier pe drumul național DN68A, in localitatea Faget. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție și comanda, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și 2 echipaje SMURD, din cadrul…

- Un tanar a murit iar alti doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini. Conform IPJ Buzau, accidentul s a produs pe un drum judetean in localitatea buzoiana Luciu. Din primele date,…

- Doua femei si un copil au fost transportati, sambata seara, la Spitalul Municipal din Medias, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier produs pe DN14, la intrarea in localitatea Tarnava, dinspre Sibiu, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Elena Welter.

- Un grav accident de circulație a avut loc marți, in jurul orei 12, pe DN 68A, intre Margina și Faget. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau 5 adulți și 2 copii. La locul accidentului au intervenit doua elicoptere SMURD, de la Arad și Caransebeș, o autospeciala…

- IIn urma apelului primit pe S.N.U.A.U, astazi, 15.11.2022, ora 11:40, pompierii au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in apropierea localitații Faget, pe DN 68 A. La locul evenimentului s-au deplasat urmatoarele forțe și mijloace: 1 autospeciala de stingere cu modul de descarcerare…

- Un grav accident rutier s-a produs marti dimineata pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, la intrarea in Paltinoasa dinspre Ilisesti, zona de padure. In urma ciocnirii violente a doua autoturisme, patru persoane au fost ranite. Pompierii militari care au ajuns la fata locului au constatat ca unul dintre…

- La fața locului au intervenit trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud cu o autospeciala de stingere, o ambulanța SMURD și o autospeciala de descarcerare.Potrivit ISU Vrancea, doua dintre victime au ramas incarcerate și a fost nevoie de intervenția echipelor specializate in descarcerare. Echipajele…