Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, pe strada Garii din Bacau, un accident grav a avut loc cand o mașina nu a pastrat distanța regulamentara și a lovit mașina din fața sa, declanșand un carambol cu patru vehicule implicate. Articolul Carambol cu 4 mașini in Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei…

- In comuna Sanduleni, satul Barzulești, a avut loc un grav accident rutier in aceasta seara, cand o mașina s-a rasturnat intr-o prapastie de pe marginea drumului. Potrivit primelor informații, nu exista persoane blocate in interiorul autovehiculului. Autoritațile au fost alertate imediat, iar la fața…

- O tragedie a avut loc joi trecuta pe drumul european 85, in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau, unde patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier extrem de grav. Evenimentul a fost provocat de o depașire riscanta efectuata de șoferul uneia dintre mașini, ceea ce a dus la impact…

- Un autoturism a ajuns, azi, in apa raului Slanic, din orașul Slanic Moldova. Incidentul s-a petrecut langa troița din apropierea Primariei. Potrivit martorilor oculari, mașina a fost lasata parcata pe marginea drumului in apropierea troiței din zona, fara a avea activata frana de mana. Cum nimeni nu…

- In aceasta dimineața, un apel 112 anunta faptul ca o familie din București s-a ratacit in zona forestiera Dofteana și a ramas cu masina blocata in noroi. Imediat, jandarmii bacauani, pompierii, salvamontiștii și politiștii locali au intervenit pentru localizarea acestora și pentru deblocarea autoturismului…

- In data de 14 iulie, in dreptul firmei Tehnostrade din Adjud, sensul spre Bacau, a avut loc un accident rutier provocat de un șofer de scuter electric. In urma impactului, mașina implicata a suferit zgarieturi și indoituri la bara fața și capota, iar șoferul scuterului a scapat doar cu un tricoul rupt.…

- Momentul tragediei de duminica din halta Orbeni, cand o familie intreaga a fost spulberata de un tren, a fost surprins de camerele de supraveghere. Doi adulți și doi copii au pierit in urma impactului puternic. Mașina in care se aflau a fost lovita de trenul IR 1754 Suceava – București Nord și a fost…

- La data de 04 iulie a.c., in jurul orei 23:30 polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN2, in localitatea Nicolae Balcescu a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule. Polițiștii s-au deplasat la fața locului iar…