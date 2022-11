Caracatița Grup Romet s-a mutat la Primăria Buzău Primaria Buzau și instituțiile subordonate au devenit o adevarata caracatița. Dupa ce primarul municipiului Buzau și-a falimentat holdingul Grup Romet, directorii și angajații au fost trecuți de la PRIVAT la STAT. Zeci de funcționari publici au fost plasați in posturi cheie. Inlaturarea foștilor angajați din Primaria Buzau și instituțiile publice, a avut un scop, reintroducerea foștilor subordonați ai primarului Constantin Toma, in subordinea sa. La momentul respectiv, toți angajații din subordinea Primariei Buzau au primit eticheta de „omul lui Boșcodeala”, fostul primar al municipiului Buzau,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

