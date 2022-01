Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent arata ca 82% dintre pacientii cu COVID-19 au lipsa vitaminei D, aceasta carenta fiind mai frecvent observata la barbati decat la femei. Studiul publicat in „Jurnalul de Endocrinologie Clinica & Metabolism” a monitorizat 216 de pacienti internati la Hospital Universitario Marques de…

- Se preconizeaza ca producția vegetala și animala va scadea și ar putea chiar sa fie abandonata in anumite regiuni din sudul Europei din cauza impactului negativ al schimbarilor climatice, potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM). Studiul afirma ca adaptarea la schimbarile climatice trebuie…

- Medicamentul este deja aprobat in Uniunea Europeana pentru tratarea afecțiunilor inflamatorii, artritei reumatoide, artritei idiopatice juvenile sistemice, poliartritei idiopatice juvenile, arteritei cu celule gigantice și sindromului de eliberare de citokine.Recomandarea Agenției Europene pentru Medicamente…

- In plina campanie de vaccinare anti COVID-19, foarte mulți romani inca refuza imunizarea. De ce? Majoritatea se tem de potențialele reacții adverse care le-ar putea pune viața in pericol. Iata sfaturile specialiștilor Ministerului Sanatații pentru cei care inca mai au astfel de temeri! Articol publicat…

- In statistica oficiala, comuna Stiubieni apare cu zero cazuri de Covid in ultimele doua saptamani. Preotul din sat, primarul și directorul școlii și-au unit forțele și au convins zeci de oameni sa se vaccineze. Majoritatea localitatilor din judet au peste 3 cazuri la mie, iar opt sunt deja in scenariul…

- Duminica, 17 octombrie 2021 au fost transferați alți 5 pacienți infectați cu SARS-Cov-2, in centrul universitar din Debrecen, Ungaria.Pacienții provin din unitațile sanitare aflate in județul Bihor.Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din centrele…

- O doza de rapel cu un vaccin diferit, pe baza de ARN mesager, a dat rezultate mai bune in cazul persoanelor vaccinate anti-Covid-19 de la Johnson&Johnson. Este concluzia preliminara a unui studiu realizat in SUA, publicat miercuri, anunța AFP și Agerpres. Studiul, finanțat de Institutul Național de…

- Deși de la inceputul pandemiei pana in prezent s-au publicat multe studii intr-o perioada scurta de timp, multe intrebari privind HTA și COVID-19 au ramas inca fara raspunsuri adecvate. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 570, ediția print Nu exista date clare care sa arate o legatura directa…