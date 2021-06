Un barbat din India, considerat capul celei mai mari familii din lume, a murit la varsta de 76 de ani. Ziona Chana, liderul unei secte creștine ce permite poligamia, avea 39 de soții și 94 de copii. Anunțul decesului a fost facut de premierul statului in care acesta traia. Presa locala, citata de Reuters, noteaza ca familia lui Ziona Chana numara 167 de membri. Barbatul avea și 33 de nepoți. Ziona traia cu familia sa in satul Baktawng, intr-o uriașa cladire roz cu patru etaje și circa 100 de camere. Locul devenise o atracție turistica. 10 neveste intr-un an Secta Chana a fost inființata de tatal…