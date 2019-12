Comertul cu fildes si solzi de pangolin este ilegal in Vietnam. Autoritatile vamale din orasul-port Haiphong situat in nordul Vietnam au descoperit luna aceasta 330 kilograme de fildes si 1,7 tone de solzi de pangolin ascunse in trei containere de lemn, potrivit Departamentului Vamal.



Containerele proveneau din Nigeria, a indicat ziarul Departamentului Vamal.



Pangolinul, un mic furnicar cu coada lunga, este o specie pe cale de disparitie si reprezinta singurul mamifer de pe Terra care este acoperit cu solzi.



Solzii de pangolin sunt foarte apreciati in China si in…