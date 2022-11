Captură record în Statele Unite. Monede bitcoin în valoare de peste trei miliarde de dolari au fost confiscate Departamentul de Justitie al SUA a anuntat luni ca a confiscat monede bitcoin in valoare record de aproximativ 3,36 miliarde de dolari, furate in urma cu un deceniu, in timpul unui raid neanuntat anterior, efectuat din 2021 la resedinta lui James Zhong, transmite CNBC. Zhong a pledat vinovat vineri pentru o acuzatie de frauda electronica, care implica o pedeapsa maxima de 20 de ani de inchisoare. Autoritatile americane au confiscat de la Zhong aproximativ 50.676 de bitcoin, evaluate apoi la peste 3,36 miliarde de dolari, in timpul perchezitiei de la casa sa din Gainesville, Georgia,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Departamenul de Justiție al SUA a anunțat, luni, o captura record: a confiscat criptomonede Bitcoin, care au fost furate acum 10 ani, in valoare de 3,36 miliarde de dolari, dupa o percheziție facuta in noiembrie 2021.

- Zhong a pledat vinovat vineri pentru o acuzatie de frauda electronica, care implica o pedeapsa maxima de 20 de ani de inchisoare. Autoritatile americane au confiscat de la Zhong aproximativ 50.676 de bitcoin, evaluate apoi la peste 3,36 miliarde de dolari, in timpul perchezitiei de la casa sa din Gainesville,…

