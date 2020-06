Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Botoșani, in colaborare cu cei din Arad, au efectuat percheziții in mai multe locuințe din Botoșani și in Penitenciarul Arad, in cadrul... The post Percheziții intr-un penitenciar din vestul țarii. Dosar de inșelaciune prin „metoda accidentul” appeared first on Renasterea banateana .

- Descinderi ale organelor judiciare in Timis, Arad si Caras-Severin. Oamenii legii au descins in 32 de locatii din cele trei judete la persoane banuite de trafic de tigari. Politistii au gasit peste 100.000 de euro, in lei si valuta, tigari fara timbru, o arma neletala, arme albe dar si substante susceptibile…

- Polițiștii și procurorii au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și Bihor, la firme care acuzate ca extrageau nisip, balast și pietriș fara sa aiba autorizație. Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice din Arad au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a emis o avertizare cod portocaliu de vreme severa imediata care anunța grindina de dimensiuni mici și medii, frecvente descarcari electrice, vijelie, averse ce pot cumula 20-30 l/mp pentru zone din județele Arad și Timiș. Sunt vizate, conform alertei transmise…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…

- Un biciclist de 80 de ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de un microbuz de marfa. Accidentul a avut loc pe DJ 709B, pe sensul de mers dinspre comuna Șofronea catre municipiul Arad... The post Biciclist de 80 de ani, accidentat mortal de un microbuz de marfa pe o șosea din vestul țarii. Ce spun…

- Vestul țarii inregistra luni la pranz aproape o mie de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. In cele patru județe -Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin... The post Dimensiunea unei tragedii: un sfert dintre decesele cauzate de coronavirus in Romania s-au inregistrat in vestul țarii appeared first on…

- In plina pandemie de coronavirus, o minora din vestul țarii a disparut de acasa. A plecat de la domiciliul sau din Pauliș, județul Arad, duminica, 22 martie, și nu mai este de gasit. Polițiștii de la Investigații Criminale se afla pe urmele unei fete de 14 ani. Daniela-Cristina Stoinoiu a plecat din…