- Ambasada Ucrainei in Turcia a dat cifra, citand Serviciul de Stat de Urgența al Ucrainei.A trecut o saptamana de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Astazi ar putea avea loc noi negocieri pentru pace. Intre timp, Kievul ramane inconjurat de convoiul militar care se intinde pe 64 de kilometri.Peste noapte,…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- Naționala Angliei nu va juca niciun meci internațional impotriva Rusiei, dupa invazia dictata de Putin in Ucraina. E vorba despre toate competițiile internaționale! Anunțul a fost facut in aceasta seara de Federația Engleza de Fotbal. Polonia, Suedia și Cehia au refuzat deja sa intalnesca Rusia in barajul…

- Avocatul poporului din Ucraina, Lyudmyla Denysova, spune ca peste 210 de civili ucraineni au fost uciși și peste 1.100 au fost raniți dupa invazia Rusiei, relateaza BBC . „Cu o cruzime nevazuta, inamicul distruge cladiri rezidențiale, spitale, gradinițe și școli, luand dreptul de a trai fiilor și fiicelor…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Prima masura luata de Federația de Fotbal din Ucraina. Atacul declanșat de Rusia impotriva statului vecin are consecințe și asupra campionatului in care antreneaza și Mircea Lucescu, tehnicianul celor de la Dinamo Kiev. Odata cu declanșarea razboiului, in țara a fost decretata legea marțiala, iar competiția…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Președintele rus Vladimir Putin a descris caderea Uniunii Sovietice drept sfarșitul „Rusiei istorice” și a dezvaluit pentru prima data ca a devenit șofer de taxi in timpul crizei economice care a urmat prabușirii acesteia. Comentariile liderului de la Kremlin au fost facute intr-un film documentar numit…