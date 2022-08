Capitalizarea companiilor româneşti listate la bursă a ajuns la aproape 149 miliarde lei, la finalul primelor şapte luni ale anului ”Capitalizarea companiilor romanesti listate la BVB a ajuns la aproape 149 miliarde lei, echivalentul a 28,9 miliarde euro, la finalul primelor 7 luni ale acestui an. Acest nivel este usor peste cel inregistrat la finalul anului trecut, cand valoarea de piata a companiilor romanesti listate la BVB a fost de 141 miliarde lei, echivalentul a 28,5 miliarde euro. Nivelul de capitalizare peste cel de anul trecut este cu atat mai remarcabil intr-un context dominat de volatilitatea din pietele de capital, dar si de o multitudine de alte riscuri externe privind evolutia pandemiei de coronavirus, inflatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti BET a inchis saptamana la 12.460,07 puncte.Bursa de Valori Bucuresti BVB a castigat 5,78 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, respectiv peste 3 , iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu aproape 50 , in comparatie cu saptamana…

- Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 3,29 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scazut cu aproape 10%, comparativ cu saptamana precedenta, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES. Capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Capitalizarea bursiera a coborat la 193,112 miliarde de lei, in perioada 27 iunie –…

- Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), atat segmentul reglementat, cat și SMT, a ajuns la 229 miliarde RON la sfarșitul primului trimestru din 2022, cu 20% peste nivelul atins in perioada similara a anului trecut, dar sub nivelul inregistrat la 31 decembrie 2021, potrivit…

- Capitalizarea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu circa 29,4 mld. lei de la inceputul acestui an, la aproape 200 mld. lei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,64 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,82-, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 0,93-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

- Romania vrea sa renegocieze banii din PNRR. Guvernantii profita de pericolul unei crize alimentare in Europa si cer din nou bani pentru irigatii, dar si o majorare de 2 miliarde de euro pentru parcuri eoliene la Marea Neagra si alte miliarde pentru capitalizarea companiilor si IMM-urilor.

- Organizat in premiera in istoria pieței de capital din Romania, Made in Romania este unul dintre proiectele create de Bursa de Valori București (BVB), care a fost lansat cu scopul de a identifica și promova companiile romaneșt