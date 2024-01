Stiri pe aceeasi tema

- Capitala, Clujul, Iasiul, Ilfovul si Timisul sunt cei mai mari angajatori la inceputul anului 2024. Din cele aproape 700.000 de aplicari inregistrate de la inceputul anului, aproximativ 50% au venit din partea candidatilor entry-level, potrivit unei analize a Ziarului Financiar. Capitala, Clujul, Iasiul,…

- ASPA: In aceste zile friguroase de iarna capturam tot mai multi caini folosind custile capcana / 108 caini preluati din Capitala de la inceputul anuluiASPA anunta ca, in aceste zile friguroase de iarna, tot mai multi caini sunt capturati folosind custile capcana. 43 de animale au fost prinse doar…

- Peste 20.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului, potrivit eJobs. Capitala, Clujul, Iașiul, Ilfovul și Timișul sunt județele in care s-au facut cele mai multe angajari.Angajatorii au inceput 2024 cu planuri de extindere a echipelor, astfel incat peste 20.000 de joburi au fost postate…

- In urma datelor publicate de Institutul Național de Statistica din Romania, Dambovița nu sta prea bine la capitolul venituri medii. Conform datelor din septembrie 2023, salariul mediu net in Dambovița este de circa 3 665 de lei, iar rata șomajului de 2,96%. Totuși, Clujul are un venit mediu de 5 525…

- Bucureștiul, Clujul, Iașiul, Ilfovul și Timișul sunt județele in care s-au oferit cele mai multe angajari, conform eJobs. Cele mai multe oferte, la inceput de an, sunt cele pentru slujbe entry-level. Firmele care ofera slujbe au inceput 2024 cu planuri de extindere a echipelor, astfel incat peste 20.000…

- In fiecare an, pe 21 decembrie, romanii iși amintesc de prima confruntare care avea sa se transforme ulterior in Revoluție. Protestele din Timișoara aveau sa dea startul unor noi mitinguri și in Capitala.

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, anunta ca avariile in urma carora aproximativ 10% dintre blocurile din Capitala nu au agent termic sau primesc apa calda sub parametri vor fi remediate, conform previziunilor joi seara, la ora 23, iar reluarea furnizarii se va face, in parametri, vineri…