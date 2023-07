CAPEX.com își continuă expansiunea globală și intră pe piața din Grecia Brokerul global multi-licențiat cu sucursala inregistrata in Romania, a anunțat prima sa tranzacție in materie de fuziuni și achiziții. Prin preluarea portofoliului de clienți al binecunoscutului broker WiredMarket.com, CAPEX.com continua sa se extinda la nivel global și intra pe piața din Grecia. Fondata in 1991, compania de brokeraj elena WiredMarket.com este recunoscuta pentru serviciile financiare de inalta calitate pe care le ofera clienților sai, fiind autorizata și reglementata de Comisia pentru Piețe de Capital din Grecia (HCMC). Preluarea portofoliului de clienți WiredMarket.com… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DNA are potentialul de a deveni un hub regional pentru expertiza anticoruptie, a afirmat, joi, procurorul-sef Marius Voineag, la o intalnire avuta cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec. CITESTE SI BREAKING NEWS FOTO-VIDEO - A inceput ședința CSAT: se decid misiunile…

- La 22.10.2021, in „Jurnalul de Argeș”, am citat din volumul „Eu in Romania ma simt strain. Vieți de imigrant in Grecia” (carte de interviuri realizata de Zoltan Rostas și Nicole Salamon, aparuta in 2018), o marturie importanta a lui Apostolos Patelakis legata de bustul lui Nikos Beloianis, amplasat…

- EIOPA, care este in UE ceea ce este Autoritatea de Supraveghere Financiara de la noi, a publicat un raport despre fostul lider pe piața romaneasca de RCA, Euroins, din Bulgaria. Un recurs pierdut de bulgarii de la Euroins in Europa a aratat gaura la adresa asiguraților RCA, descoperita de o instituție…

- Amendamentele USR cu privire la creșterea salariilor dascalilor nu au fost acceptate a precizat intr-o postare pe pagina sa de socializare „Ok, sa mergem mai departe. Așa au ales PSDNL sa raspunda atunci cand colegul meu, Ștefan Palarie, a anunțat in Comisia de Educație intenția profesorilor de a intra…

- Zilele trecute, in Comisia permanenta comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a fost dezbatuta una dintre cele mai mari oportunitați pentru oierii din zona de munte care practica transhumanța. Romania se afla printre cele 10 țari care au depus la UNESCO dosarul multinațional…

- Prețul cireșelor in piața aflata in cartierul Cetate din Alba Iulia este de 90 de lei pe kilogram. Sunt primele cireșe aparute la taraba, in acest an. Vanzatorii au refuzat sa stea de vorba cu reporterii Alba24 și nu au dorit sa faca nici un comentariu legat de preț.Cireșele nu ar proveni de la producatori…

- Fostul edil al Capitalei, Sorin Oprescu, care a fugit in Grecia ca sa scape de condamnarea de 10 ani și 8 luni de inchisoare primita in 2022 pentru fapte de corupție, le-a cerut judecatorilor romani „bilet de voie” pentru statele din UE. Nu de alta, dar daca parasește cumva spațiul elen risca sa fie…