Capcanele online ale traficanților de sex Numeroase percepții și comportamente online ii fac pe adolescenții și tinerii noștri vulnerabili in fața traficanților de carne vie și a abuzatorilor sexuali, cu precadere a celor care folosesc metoda „Loverboy”, reiese dintr-un studiu efectuat (de platfo Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase cladiri din Turcia și Siria s-au prabușit in intregime, in urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 care s-a produs luni, 6 februarie, in Turcia. Un bloc de locuințe a cazut chiar in timp ce era filmat de cineva. Pe fundal se aud țipetele oamenilor ingroziți. The post Bloc prabușit in direct…

- Daca vrei distracție și adrenalina din plin, acum ai la dispoziție internetul. Lucrurile nu stau diferit nici atunci cand vorbim despre platforme de pariuri online, de sloturi, jocuri de ruleta sau orice alte variante și opțiuni ofera cazinourile online. Cum nu toți sunt familiarizați cu domeniul,…

- Senatul iși deschide cont oficial aplicația Tiktok, potrivit unui memorandum aprobat miercuri de Biroul Permanent al Senatului, referitor la creșterea activitații acestei camere a Legislativului pe rețelele sociale online. „Numeroase studii releva faptul ca sursele de informare utilizate cu predilecție…

- Tarile occidentale vor livra Ucrainei 321 de tancuri, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Franta, citat de CNN. „Numeroase tari si-au confirmat oficial acordul de a livra 321 de tancuri grele Ucrainei”, a declarat, vineri, Vadim Omelcenko, intr-un interviu acordat postului de televiziune francez BFM.…

- Directorul ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, vine cu un set de recomandari pentru romani, in perioada reducerilor de iarna. „In perioada reducerilor de iarna este recomandat sa verificati preturile prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative…

- (P) Cea mai noua distracție la cazino este live-ul Exisa multe persoane pentru care jocul la cazino este inseparabil legat de prezența intr-o sala de jocuri clasica. Exista și persoane care nu au incercat niciodata alta varianta de jocuri de cazino, decat pe cea online. Astfel se face ca, pentru…

- Un barbat din Afganistan care trebuia expulzat deoarece și-a declarat apartenența la Mișcarea Talibana a evadat din Centrul de cazare a strainilor din localitatea aradeana Horia. Poliția a instituit filtre și il cauta acum. Numeroase forțe de ordine il cauta pe afganul disparut de sub nasul autoritaților,…