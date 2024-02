Stiri pe aceeasi tema

- Influencer: „Daca vreau sa vad o schimbare in lume, in primul rand trebuie sa ma schimb eu.” Bianca Adam M-am intalnit cu doi influenceri, care traiesc din postarile de pe rețelele de socializare. Bianca Adam, 26 ani și Vlad Grigore, 23 ani. Tineri, veseli, degajați, fara inhibiții. Normal, am gandit,…

- Pornind de la ideea ca poate fi mai ieftin sa traiești temporar intr-o stațiune all inclusive decat sa te confrunți cu cheltuielile constante ale unui stil de viața obișnuit, Ben Keenan și-a propus sa iși testeze teoria in mod practic. In loc sa plateasca chiria și utilitațile, Ben a ales sa iși petreaca…

- Pornind de la ideea ca poate fi mai ieftin sa traiești temporar intr-o stațiune all inclusive decat sa te confrunți cu cheltuielile constante ale unui stil de viața obișnuit, Ben Keenan și-a propus sa iși testeze teoria in mod practic. In loc sa plateasca chiria și utilitațile, Ben a ales sa iși petreaca…

- Se dau bani de la stat pentru romani, iar sumele pornesc de la 200 de euro. Cine ar urma sa incaseze banii? Ministerul Agriculturii anunța ca producatorii de cartofi pentru consum ar putea primi un ajutor de 200 de euro/ha. Sursa citata subliniaza faptul ca exista un proiect de act normativ care vizeaza…

- Doi parinți romani au fost judecați in Italia pentru ca nu și-au trimis copilul la școala timp de 57 de zile consecutiv. Directorul a anunțat poliția, care a declanșat cercetari. In Italia e obligatoriu ca elevii sa frecventeze trei patrimi din totalul cursurilor normale de școala, adica 150 de zile…

- Un cuplu de romani stabilit in Italia a fost achitat de un judecator din regiunea Chieti, oraș de langa Pescara, pentru ca nu și-a trimis fiul la școala timp de 57 de zile consecutive, anunța Orizzontescuala.it, citat de hotnews.ro

- CEO-ul Microsoft Gaming, Phil Spencer, a spus ca disponibilizarile fac parte dintr-un ”plan de executie” mai amplu care ar reduce ”zonele de suprapunere”, la putin mai mult de trei luni dupa ce Microsoft a incheiat achizitia Activision Blizzard. Fostul presedinte al Blizzard Mike Ybarra a declarat joi,…

- Una dintre cele mai recente inșelatorii care a captat atenția utilizatorilor de WhatsApp a fost adusa in discuție de catre Aurelian Sandulescu, care a avertizat pe platforma TikTok cu privire la o schema de inșelaciune in desfașurare. Potrivit avertizarii sale, escrocii incep prin a trimite un simplu…