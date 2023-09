Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a reactionat luni, 28 august, dupa afirmatiile consilierului onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta ca spitalele din strainatate se ocupa doar de pacientii in stare buna, iar pacientii in stare rea sunt lasati in Romania, sa moara aici, precizand ca declaratia reprezinta o opinie…

- O familie din Capitala a fost nevoita sa iși scurteze sejurul in Bulgaria și sa revina in Romania ca sa se interneze. Oamenii spun ca au nimerit in plin focar de infecție, deși resortul este unul de lux, din zona Kavarna.

- Un barbat din Alba, care voia sa-și cumpere un autoturism din Germania, a ramas și fara bani, și fara mașina la care visa. Dupa ce a mers cu avionul din Romania in Germania și a ajuns apoi in Belgia, romanul s-a trezit victima unei inșelaciuni de aproape 14.000 de euro. Mașina pe care o cumparase fusese…

- China nu a dat nici miercuri vreo explicatie cu privire la destituirea rasunatoare cu o zi in urma a ministrului sau de externe, Qin Gang, despre care nu mai exista nicio postare pe site-ul de internet al Ministerului de Externe chinez, toate referirile despre el fiind eliminate, potrivit France Presse,…

- Economie Comunicat de presa CECCAR / Propunere legislativa sau o “bomba cu ceas” pentru securitatea economica a Romaniei? iunie 29, 2023 08:27 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) marcheaza, la 13 iulie 2023, doi ani de la implinirea unui secol de la reglementarea…

- Propunere legislativa sau o „bomba cu ceas” pentru securitatea economica a Romaniei? Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) marcheaza, la 13 iulie 2023, doi ani de la implinirea unui secol de la reglementarea profesiei și inființarea organismului profesional prin…

- Jovan Radosavljevic, cel care este seful Coca-Cola in Romania, spune ca a observat comportamentul romanilor care traiesc din salariul minim pe economie. Deciziile Guvernului din ultimul an, precum creșterea TVA de la 9% la 19% pentru bauturile cu zahar, dar și creșterea prețurilor la energie a afectat…