Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR si-a pierdut viata, vineri noapte, cand parbrizul la masina sa a fost lovit de un capac de canalizare aruncat de pe un pod, in Belgia, scrie Rotalianul. Incidentul s-a produs in jurul orei 01.30, pe autostrada E42, la limita dintre provinciile Liege și Namur din Belgia. Gheorghe…

- Ce au transmis oamenii legii in acest cazFamilia barbatului este disperata și a solicitat ajutorul populației pentru ca Cristian Gheorghe sa fie gasit teafar și nevatamat.Semnalmentele barbatului disparut sunt urmatoarele: inalțime 1,60 m, greutate 40 kg, constituție astenica, ochi albaștri, fața prelunga…

- Polițiștii de frontiera mehedințeni au descoperit un autoturism in valoare de aproximativ 60.000 de euro, cautat de autoritațile din Belgia și care a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontiera pana la finalizarea cercetarilor. „In data de 7 aprilie 2024, ora 01:05, la Punctul de Trecere al…

- Tragedie intr-o familie de romani stabilita de mulți ani in Italia, la Roseto, acolo unde baiatul cel mic, in varsta de 12 ani, și-a gasit fratele mai mare mort, langa calculator, scrie cotidianul Il Messagero.S-a intamplat vineri seara, 29 martie, cand tatal și mama erau in camera de zi, la televizor,…

- Trei persoane, inclusiv un copil, au murit luni dimineața intr-un incendiu dintr-o cladire veche din Solingen. Un copil mic este inca disparut, anunța autoritațile din orașul german, care spun și ca un tata s-a aruncat cu copilul in brațe de la etaj, ca sa scape de flacari, scrie Spiegel.Pompierii l-au…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la controlul de frontiera un autovehicul cautat de autoritațile din Belgia. The post VAMA PETEA O mașina cautata de autoritațile din Belgia, oprita la granița first appeared on Informatia Zilei .

- Tragedie de proporții in Belgia. Un șofer roman de TIR a murit, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier grav. Barbatul și-a pierdut viața pe loc, in timp ce se afla la locul de munca. Șoferul a avut parte de o moarte cumplita și a trecut prin chinuri groaznice.

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca au interceptat la sud de Arhipelagul Canarelor o ambarcatiune care transporta peste patru tone de cocaina provenind din America de Sud, noteaza AFP, citat de digi24.ro .