Cântăreața Raffaella Carra a murit VIDEO Cântareata, prezentatoarea si realizatoarea de televiziune Raffaella Carra a murit luni la vârsta de 78 de ani, potrivit El Pais, potrivit News.ro.

Anuntul a fost facut agentiei de presa Ansa de catre Sergio Japino, care i-a fost partener mai multi ani. Carra suferea, potrivit lui, de o boala care în ultimii ani &"îi atacase trupul subtire, dar plin de energie&".

Italia îsi pierde una dintre embleme, care a activat o buna parte din cariera la RAI. Artista a prezentat numeroase programe si la TVE si este responsabila pentru succesul unora precum &"Caliente, caliente&"… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raffaella Carra, una dintre vocile de aur ale muzicii italiene, a incetat din viata la varsta de 78 de ani. Anuntul a fost facut agentiei de presa Ansa de catre Sergio Japino, care i-a fost partener mai multi ani. Carra suferea, potrivit lui, de o boala care in ultimii ani „ii atacase trupul subtire,…

- Raffaella Carra, cantareața, actrița și cunoscuta prezentatoare de televiziune din Italia, s-a stins la 78 de ani. Anunțul trist a fost facut de Sergio Iapino, coregraful cu care a avut o relație de peste 20 de ani. „S-a dus intr-o lume mai buna. A decedat azi, 5 iulie, la ora 16:20, dupa o boala care…

- Secretarul general al PEC, Blaise Lempen, a deplans faptul ca in tarile in dezvoltare progresul campaniei de vaccinare este insuficient si a reamintit ca jurnalistii sunt o categorie profesionala deosebit de expusa virusului. In acest sens, ONG-ul le-a mulțumit țarilor care au inclus jurnalistii in…

- Nationalele de fotbal ale Spaniei si Portugaliei au remizat, 0-0, intr-un amical disputat vineri seara la Madrid, pe Metropolitano, cu o saptamana inainte de EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), in timp ce Italia a invins cu un categoric 4-0 reprezentativa Cehiei, la Bologna. Potrivit AFP, in ciuda rezultatului…

- Totuși, autoritațile pun conditia sa fi trecut cel putin 14 zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin.De aceasta facilitate nu pot beneficia persoanele care vin din India, Africa de Sud si Brazilia, tari cu raspandire accentuata a noilor variante ale coronavirusului SARS-CoV-2.Desi neaprobate…

- Institutul Cervantes din Bucuresti lanseaza un premiu anual dedicat celei mai bune traduceri din limba spaniola, publicate in editie originala in Spania sau in tarile de limba spaniola din America Latina, potrivit news.ro. Prima editie se va desfasura anul acesta si are in vedere volumele…

- Sefii de stat si de guvern din America Latina, Spania si Portugalia au cerut comunitatii mondiale sa elaboreze un acord pandemic global, informeaza joi DPA. Liderii latinoamericani s-au plans miercuri de o distribuire nedreapta a vaccinurilor, la adunarea generala a celui de-al 27-lea Summit…

- Sefii de stat si de guvern din America Latina, Spania si Portugalia au cerut comunitatii mondiale sa elaboreze un acord pandemic global, informeaza joi DPA. Liderii latinoamericani s-au plans miercuri de o distribuire nedreapta a vaccinurilor, la adunarea generala a celui de-al 27-lea Summit Iberoamerican…