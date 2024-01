Cântăreaţa irlandeză Sinead O’Connor a murit din cauze naturale Moartea cantareței irlandeze Sinead O’Connor, gasita fara semne vitale, in iulie 2023, a șocat pe toata lumea, mai ales ca avea doar 56 de ani. Artista a fost gasita decedata la o adresa din Londra in vara, iar Politia a anuntat inca de atunci ca moartea nu era considerata suspecta. Acum, la aproape șase luni de la deces, a venit și raportul medicului legist, care a confirmat ca decesul a fost din cauze naturale. Sinead O’Connor a devenit celebra datorita vocii sale emotionante, a opiniilor sale exprimate in mod deschis si pentru hitul „Nothing Compares 2 U” care s-a clasat in varful topurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cauza decesului cantareței Sinead O’Connor a fost anunțata la șase luni dupa ce artista irlandeza a murit la varsta de 56 de ani. Muziciana a decedat din cauze naturale, au anunțat medicii legiști, potrivit BBC, citat de observatornews.ro.

- In luna iulie a anului trecut, vestea ca Sinead O’Connor a murit a zguduit lumea muzicala. Artista s-a stins din viața la varsta de 56 de ani, la doar 18 luni de la moartea tragica a fiului ei in varsta de 17 ani. Cantareața a fost gasita fara suflare in locuința sa din Londra.

- Legiștii au dat verdictul! Cauza morții cantareței Sinead O'ConnorCantareata si compozitoarea irlandeza Sinead O'Connor a decedat din cauze naturale, a stabilit tribunalul Southwark Coroners Court din Londra, anunța news.ro. "Aceasta este pentru a confirma ca doamna O'Connor a murit din cauze…

- Artista irlandeza Sinead O'Connor a murit din cauze naturale. Confirmarea vine la o jumatate de an dupa ce interpreta hitului „Nothing Compares 2 U” a fost gasita „fara reacție" intr-un apartament din sud-estul Londrei, la varsta de 56 de ani, in luna iulie 2023, potrivit The Sun.

- Printre vedetele care au murit in 2023 se numara actorii Matthew Perry, Alan Arkin și Lance Reddick, cantarețele Tina Turner și Sinead O'Connor, realizatorul TV Jerry Springer și pilotul Ken Block.

- Moartea unei doctorite de 39 de ani din Iasi pune sub lumina refectoarelor o fața inspaimantatoare a sistemului medical romanesc. Internata pentru o operație oncologica, femeia a ieșit din spital cu o bacterie periculoasa. A trecut prin trei spitale, de unde a fost externata, spunandu-i-se ca e bine.…

- A trecut mai bine de un an de cand Nosfe a murit, iar Madalina Crețan iși revine cu greu, dupa ce și-a pierdut soțul. Partenera artistului a facut noi declarații despre aceasta perioada, marturisind ca inca ii este greu sa ințeleaga ca artistul a murit.

- Inca o drona a cazut in noaptea de miercuri spre joi pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina. In jurul orei 00.30, Poliția de Frontiera a observat un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona au cazut in zona nelocuita a localitații. La fața locului…