- Numarul infectarilor cu coronavirus este in creștere, dar cel mai important este daca varianta Kraken va deveni dominanta, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Romania se confrunta deja cu deja cu primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken, una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron. ”Este vorba despre o noua mutație COVID . Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetica și am vazut cu ochii noștri ca in acești…

- Varianta noua produce asadar un numar mare de imbolnaviri, dar nu da neaparat forme grave de boala, mai spun acestia. Presiunea pe sistemul de sanatate poate fi insa mult mai mare, tocmai pentru ca unitatile sanitare sunt deja aglomerate cu cazuri de viroze, gripa dar si COVID, potrivit news.ro. “Deocamdata,…

- O noua tulpina a COVID 19 a inceput sa circule in Romania si ridica mari semne de intrebare printre specialisti. Este cea mai infectioasa dintre tulpini, iar cadrele medicale se tem de un nou varf pandemic.Dezvoltarea de tratamente si vaccinuri pentru noua varianta COVID "Kraken", XBB.1.5, este "necesara…

- Kraken, noua varianta COVID-19 amenința Europa. Aceasta ar fi mai contagioasa decat Omicron și ar putea provoca o explozie de cazuri, intr-o perioada cand circula activ virusuri respiratorii și gripa. Asta ar insemna ca spitalele vor fi puse la grea incercare.

- La finalul lunii noiembrie vor ajunge in țara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la tulpina Omicron.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca la finalul lunii vor sosi in tara primele doze de vaccin anti-COVID-19 adaptat la variantele Omicron BA4 si BA5 si ca se va vaccina cu doza…

- "Ajunge tarziu in Romania pentru ca eu am o responsabilitate fata de banii publici. Pentru ca a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantitatii. (...) Noi in acest an trebuia sa cumparam peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, avand deja 6 milioane de doze expirate sau in curs…

