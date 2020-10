Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Romaniei a obtinut sase medalii, dintre care patru de aur, la Campionatul European de canotaj, de la Poznan, incheiat duminica, si unde a aliniat 12 echipaje, potrivit news.ro.Medaliile obtinute de Romania sunt:Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele 'Ludovic' și `Nelu Tatarelu` pe buzele…

- Romania (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragos Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fintinariu, Ciprian Huc, Adrian Munteanu) a cucerit argintul in proba masculina de opt plus unu, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan…

- Echipajul feminin de dublu vasle al Romaniei (Nicoleta-Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis) a cucerit medalia de aur, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Bodnar si Radis s-au instalat la conducere inca de la inceput si diferenta fata de urmatoarele clasate a crescut…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de dublu rame, prin echipajul Adriana Ailincai, Iuliana Buhus, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan (Polonia). Romancele au condus cursa de la un capat la altul si s-au impus cu timpul de 7 min 17 sec 190/100, fiind urmate…

- Romania participa cu 45 de sportivi și 12 echipaje la Campionatul European de canotaj pentru seniori, programate in perioada 9-11 octombrie, la Poznan, in Polonia. La primele competiții internaționale de canotaj din acest an, Campionatele Europene de tineret și juniori, Romania a ocupat locul I in clasamentele…

- Romania va alinia 12 echipaje la Campionatele Europene de canotaj, care se vor desfasura intre 9-11 octombrie, la Poznan (Polonia). Delegatia Romaniei include 45 de sportivi si 15 membri ai colectivului tehnic, plus alti doi oficiali. Tricolorii au ajuns deja la Poznan, unde vineri incep calificarile,…

- Canotorii romani au plecat in siguranța la Campionatul European de Canotaj la Seniori. Un avion charter pentru delegația Romaniei! Nu este pentru prima oara cand Federația folosește un avion charter pentru deplasarea sportivilor și a staff-ului. S-a intamplat și in luna februarie, la debutul pandemiei,…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a spus ca Romania a demonstrat ca are cel mai bun lot de tineret din Europa dupa ce a cucerit zece medalii, cinci de aur, trei de argint si doua de bronz, duminica, la Campionatele Europene Under-23 de la Duisburg. ''Prima competitie pe apa din…