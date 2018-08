Canotca lui Ivan Patzaichin vine pe Mureş!

Indiferent de varsta, constitutie sportiva si experienta, alatura-te campaniei noastre și formeaza echipajul de 11 campioni pentru concursul de vaslit viteza, in canotci de 10+1 locuri. Dacaa nu vaslessti, vino saa sustii concurentii si sa te bucuri de o zi petrecuta în natura, printre campioni”, anunta organizatorii.

Descopera Rowmania – competitia de vaslit in canotci de 10+1 ajunge pentru a cincea oara la Arad. Castigatorii de la Arad vor intra in finala naționala Descopera Rowmania, care se va desfasura in cadrul Festivalului Rowmania, pe 2 septembrie, la Tulcea.

