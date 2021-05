Canotaj. România a cucerit şase medalii la Cupa Mondială de la Lucerna Romania a cucerit sase medalii, una de aur, una de argint si patru de bronz, duminica, la Cupa Mondiala de canotaj de la Lucerna (Elvetia), anunța AGERPRES. In clasamentul pe medalii, Romania a ocupat locul 7, devansata de Marea Britanie (3-1-1), China (3-0-0), Olanda (2-1-2), Italia (1-3-2), Irlanda (1-3-1) si Germania (1-2-1). Aurul a fost obtinut la dublu vasle feminin, de Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis, in 06 min 46 sec 72/100. Medalia de argint a fost castigata de Ionela-Livia Cozmiuc si Gianina-Elena Beleaga, la dublu vasle feminin, categorie usoara, cu timpul de 07 min 02… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

