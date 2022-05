Cannes, 2022. Alexandru Belc, ales cel mai bun regizor la Un Certain Regard

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 19 WTA) a incheiat colaborarea cu Virginia Ruzici (67 de ani), manager cu care lucra de 14 ani. Romanca a anunțat prin intermediul rețelelor sociale ca are un nou colaborator și ca ințelegerea cu Virginia Ruzici a incetat. Nina Wennerstrom, fondatoarea companiei de management…

- Simona Halep a anuntat, sambata, in social media, ca va fi reprezentata de Wesport, ea punand astfel capat unei colaborari de peste un deceniu cu managerul ei Virginia Ruzici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pe 24 mai 2022, filmul de lung metraj „Metronom” a avut premiera mondiala la Cannes, in cadrul selecției „Un Certain Regard”. Premiera naționala va fi la TIFF, Cluj-Napoca, in cadrul Zilelor Filmului Romanesc. Filmul e o drama Despre ce este vorba in film? In timp ce Țiriac și Nastase joaca Finala Cupei…

- „Metronom”, reușitul debut in lungmetrajul de ficțiune al lui Alexandru Belc, a fost foarte bine primit in 24 mai 2022 la premiera mondiala din cadrul Festivalului de la Cannes, in secțiunea Un Certain Regard. Plasat in anul 1972, filmul vorbește despre o societate mai puțin frecventata de cineaștii…

- Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) debuteaza marți la Roland Garros impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk (18 ani, 167 WTA), cea care a intrat pe tablou din postura de lucky-loser. Partida a fost programata a treia a zilei pe arena „Simonne Mathieu” și ar trebui sa inceapa in jurul orei 15:30. Turneul…

- Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca anunta PREMIERA spectacolului La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, eveniment mult asteptat intrucat situatia pandemica a pus piedici in organizarea unei premiere in 2020 – An Centenar pentru Opera din Cluj, dar si in anul 2021.

- In lungmetrajul sau de debut, „Metronom”, selecționat la Cannes in competiția Un Certain Regard, Alexandru Belc masoara reglajele dintre tradare și compromis intr-o poveste plasata in toamna lui 1972. Intr-un interviu pentru Libertatea, Belc vorbește despre cum a reconstituit atmosfera anilor ’70 ai…

- Simona Halep (30 de ani, 27 WTA) se pregatește in aceasta perioada la academia lui Patrick Mouratoglou, din Biot, Franța. Simona Halep nu se grabește sa numeaca un antrenor. Dubla campioana de Grand Slam și-a pus in aplicare planul anunțat dupa Australian Open, acela de a se pregati la cea mai importanta…