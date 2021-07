Cineasta franceza Julia Ducournau, realizatoarea peliculei „Titane”, a primit trofeul Palme d’Or la cea de-a 74-a editie a Festivalului de film de la Cannes. Este a doua femeie din istoria festivalului care primeste prestigiosul trofeu. Pentru decernarea Palme d’Or, trofeul care consacra cel mai valoros film din competitia oficiala, juriul a avut misiunea dificila de […] The post Cannes 2021: Marii castigatori si o gafa de proportii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .