Stiri pe aceeasi tema

- Nemo a castigat duminica Eurovision pentru Elvetia cu „The Code", un cantec foarte personal despre a fi non-binar. La doar cateva minute dupa ce a fost desemnat marele caștigator, reprezentantul Elveției a spart trofeul.

- Eurovision Song Contest, editia 68, organizata la Malmo, a fost castigata de Elvetia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia "The Code". Artistul a spart trofeul cand l-a asezat pe scena., dar a primit altul in schimb, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- O manifestatie de protest are loc joi, la Vama Veche, fata de modul in care se desfasoara procesul in cazul accidentului de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, si soldat cu moartea a doi tineri. ”In urma unui tragic accident petrecut in vara anului trecut, la 2 Mai, in care doi tineri au fost […] The…

- Elveția a blocat active rusești in valoare de 13 miliarde de franci (14,3 miliarde de dolari) deținute in aceasta țara, inclusiv peste 7 miliarde de franci in rezerve și active ale bancii centrale de la Moscova, potrivit Bloomberg. In 2023, autoritațile elvețiene au blocat 580 de milioane de franci…

- Cea mai cunoscuta platforma online de cazare face o schimbare majora la nivel global. Airbnb a decis ca proprietațile inchiriate nu mai pot avea camere de supraveghere. Pana acum, oaspeții nu beneficiau de intimitate completa, fiind permisa supravegherea video in spații comune, doar cand acest lucru…

- Drapelul Suediei a fost arborat luni la sediul NATO din Bruxelles, consolidand locul țarii scandinave ca al 32-lea membru, la doi ani dupa ofensiva majora a Rusiei impotriva Ucrainei, care i-a convins pe suedezi sa renunțe la neutralitatea tradiționala. Sub o ploaie deasa, premierul suedez Ulf Kristersson,…

- Dupa numeroase tentative eșuate ale autoritaților și presei de a devoala identitatea celui mai valoros artist grafic al zilelor noastre, un proces intentat de doi colecționari de arta ar putea reuși sa-l oblige pe Banksy sa-și dezvaluie identitatea. Identitatea artistului Banksy a fost mult timp subiect…

- Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației…