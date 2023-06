Scena politica fierbe din cauza grevei profesorilor, care a afectat agenda guvernamentala, constand in amanarea efectuarii rocadei de premier intre PSD și PNL, dar și renegocierea portofoliilor ministeriale. In acest context, și sub presiunea sondajelor, in culisele partidelor se analizeaza diverse scenarii pentru anul 2024, unde hotarator va fi scrutinul prezidențial, in care primul tur este foarte posibil sa coincida cu parlamentarele, pentru a maximiza șansele electorale prin perfomanța "locomotivelor" alese de fiecare formațiune pentru prima funcție in stat.

