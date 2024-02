Mircea GEOANĂ nu e prezidențiabil. ESTE BANC! Aproape ca nu exista saptamana in care sa nu fim bombardați cu un sondaj ce-l plaseaza pe Mircea Geoana printre favoriții cursei prezidențiale. Iar in realitate, pe secretarul-adjunct al NATO nu-l vrea nimeni la Cotroceni, nici macar Washingtonul, care s-a lamurit cu ce non-valoare politica are de-a face. Și-atunci, oare cine are interes sa duca […] The post Mircea GEOANA nu e prezidențiabil. ESTE BANC! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, care pare deja batuta in cuie in discuțiile din Coaliție, PSD și PNL negociaza serios și scenariul unei alianțe politice care presupune ca cele doua partide sa iși imparta in mod egal funcțiile. Cea mai mare miza este scaunul de președinte,…

- Pe langa comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, care pare deja batuta in cuie in discuțiile din Coaliție, PSD și PNL negociaza serios și scenariul unei alianțe politice care presupune ca cele doua partide sa iși imparta in mod egal funcțiile. Cea mai mare miza este scaunul de președinte,…

- Mai mult de jumatate dintre romani ar prefera un independent la Presedintie in detrimentul candidatului unui partid politic, iar un procent similar ar opta pentru un presedinte de dreapta, in timp ce putin peste 20% ar prefera unul de stanga, indica un sondaj realizat de INSCOP. Tot peste 50% prefera…

- Mai mult de jumatate dintre romani ar prefera un independent la Presedintie in detrimentul candidatului unui partid politic, iar un procent similar ar opta pentru un presedinte de dreapta, in timp ce putin peste 20% ar prefera unul de stanga, indica un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Tot…

- „Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt cateva partide. Oamenii aleg politicienii mai degraba pentru imagine decat pentru programele lor. Majoritatea voteaza ca la cinema. Deci, suntem in campanie, a inceput de ani de zile. Cei care vor…

- „Alegerile din anul viitor vor fi definitorii, alegerile prezidențiale sunt simple pentru electori. Sunt cateva partide. Oamenii aleg politicienii mai degraba pentru imagine decat pentru programele lor. Majoritatea voteaza ca la cinema. Deci, suntem in campanie, a inceput de ani de zile. Cei care vor…

- "Eu nu sunt preocupat de modul cum voteaza romanii, eu sunt preocupat de cauzele care fac ca romanii sa fie atat de nemulțumiți, incat sa aleaga uneori soluții mai radicale, decat poate am fi noi mai confortabili cu ele. Sunt multe națiuni care reușesc sa iasa - asta e și sensul carții - din saracie…

- Va candida Mircea Geoana la președinția Romaniei? Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a dat de ințeles joi la Europa FM ca nu-l va sprijini pe Mircea Geoana spre Cotroceni și ca „Aș vedea, totuși, un om mai de stanga și mult mai aplicat și un om inca in valtoarea realitații din Romania”. „Dupa ce termin…