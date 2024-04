Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la Primaria Capitalei Cristian Popescu Piedone a lansat, vineri, la Consiliul Național PUSL, un nou atac la adresa actualului primar general, Nicușor Dan. „Politica in Primaria Capitalei nu va mai exista” dupa 9 iunie, a avertizat Piedone. „Cel care este astazi in funcție, vine acum 4 ani…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a calatorit miercuri cu metroul, pe Magistrala 2, la o saptamana dupa ce s-a scris de mașinile scumpe pe care le are. Dupa ce in urma cu o saptamana, in centrul atenției a fost averea sa și mașinile scumpe pe care le deține,…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedinte PNL, a declarat sambata ca PNL isi propune ca la alegerile locale sa ia peste 90% din primariile din Romania si peste 95% din Consiliile Judetene, iar la europarlamentare liberalii si-au propus 17 europarlamentari, dar el ar vrea mai mult, 19 sau 20. Intrebat daca…

- Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primaria București. „Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Pana astazi nu am avut cariera politica, dar PSD si PNL…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat oficial, sambata, candidatul la Primaria Capitalei – Mihai Enache. Presedintele AUR, George Simion, a declarat ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD – PNL, „acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande”…

- Nikki Haley se retrage miercuri oficial din cursa alegerilor interne din Partidul Republican, dupa ce a suferit o infrangere majora marți, in mai multe state. Consecința este ca fostul președinte Donald Trump va fi candidatul pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, cand probabil se va repeta finala…

- Liderii Coalitiei nu au ajuns la un acord privind comasarea alegerilor, astfel ca este posibil ca cele patru runde de alegeri sa aiba loc la termen. Liderii PSD și PNL nu a ajuns, luni, la un consens in ceea ce privește stabilirea calendarului pentru alegerile electorale din 2024. Marul discordiei care…

- Procurorii DNA au facut percheziții vineri dimineața la Primaria Botoșani. Anchetatorii au controlat inclusiv biroul primarului Cosmin Andrei și l-au dus la audieri. Cosmin Andrei este acuzat ca a aranjat un concurs de angajare la primarie in 2021 și a fost pus sub control judiciar. Procurorii DNA l-au…