- Cuza de la NoapteA Tarziu a fost invitat in platoul de la „Neatza cu Razvan și Dani” impreuna cu colegii de trupa. Reacția Ramonei Olaru la vederea fostului iubit a fost complet neașteptata.

- Ramona Olaru și Cuza s-au desparțit, insa iata ca cu mult scandal. Asistenta TV nu ezita sa-i transmita fostului mesaj dupa mesaj, semn ca nu a reușit inca sa treaca peste separarea de el.

- De cand a aflat ca este insarcinata, Gina Pistol nu iși mai incape in piele de fericire. Vedeta și iubitul ei, Smiley se afla zilele acestea in vacanța impreuna cu prietenii lor, Speak și Ștefania. Cei patru și-au ținut fanii la curent cu tot cea ce au facut.Recent, Gina s-a lasat pozata la malul marii…

- Feli a cucerit inimile publicului din Romania prin vocea sa melodioasa. Inca de la lansare, piesele sale au devenit hituri, melodii de suflet, ascultate pe repeat. Așa se face ca fanii sunt cu ochii pe ea, prin intermediul rețelelor de socializare. Recent, artista s-a afișat nemachiata pe Instagram.

- Julia Chelaru s-a desparțit de John, barbatul cu care a avut o relație de doi ani și alaturi de care avea planuri de viitor. Ruptura vine in contextul in care fostul sau soț, Bogdan Jianu, tocmai a cerut-o de soție pe Catalina Ponor. Julia Chelaru și Bogdan Jianu au divorțat in urma cu doi ani, iar…

- Dupa o relație cu Daiana și cateva tatonari cu Ramona de la ”Puterea Dragostei”, revenit acasa, la Rovinari, Gabriel și-a gasit iubirea. Recent, acesta i-a trimis partenerei un mesaj video printr-o rețea de socializare, demonstrand astfel ca are o relație serioase. Gabriel de la Puterea Dragostei, despre…