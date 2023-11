Când vor intra pensiile în luna decembrie? Foarte mulți pensionari se intreaba cand vor intra pensiile in luna decembrie, avand in vedere minivacanța de Ziua Naționala, care se prelungește anul acesta cu weekendul. Președintele Casei de Pensii a venit cu raspunsul. Codul Muncii prevede ca zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sa fie libere. Cum cele doua zile pica joi și vineri, minivacanța pe prelungește cu cele 2 zile de weekend, astfel incat majoritatea instituțiilor bugetare și a companiilor de stat, intre care și Poșta Romana, vor fi inchise intre 30 noiembrie și 4 decembrie. Cu toate acestea, președintele Casei de Pensii, Daniel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, susține ca nu sunt probleme privind asigurarea fondurilor pentru plata pensiilor de sarbatori, așa cum aparuse un zvon in piața. In nici un caz, nu se va intampla ca acestea sa nu ajunga la beneficiari inainte de Craciun. Daniel Baciu dezminte, astfel,…

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Dupa ce in luna august pensiile au fost virate mai devreme datorita sarbatorilor de Sfanta Maria, incepand cu luna septembrie, se revine la normal. Astfel, pensionarii care au optat sa le fie livrați banii prin Poșta Romana, trebuie sa știe ca sumele respective pot sa ajunga in intervalul 1 – 15 septembrie,…

- Se pregatește majorarea pensiilor. Cu ce procent vor crește pensiile și punctul de pensie in 2024 Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat intenția Guvernul de a majora pensiile in viitorul cel mai apropiat. Guvernul Romaniei se afla in procesul de pregatire pentru negocieri importante…

- Cu ce procent vor crește pensiile in 2024: noile schimbari propuse. Anunțul președintelui Casei Naționale de Pensii Guvernul Romaniei se afla in procesul de pregatire pentru negocieri importante la Bruxelles legate de Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a prezentat intenția…

- Guvernul se pregatește de negocieri la Bruxelles privind Legea pensiilor. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, a explicat ca planul autoritaților din Romania este sa creasca pensiile. Din informațiile scurse in presa, pensia minima ar crește de la 1.125 lei la 1.350 lei. De asemenea, punctul…