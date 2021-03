Când va juca CSM București cu CSKA Moscova pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor Forul european de handbal (EHF) a stabilit datele de disputare ale partidelor din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel reprezentanta României, CSM București, va juca pe 3, respectiv 11 aprilie în compania formației CSKA Moscova.



Turul dintre CSM și CSKA va avea loc pe 3 aprilie de la ora 17:00, în timp ce returul se va desfașura pe 11 aprilie la aceeași ora. Bucureștencele vor juca primul meci pe teren propriu.



Meciurile din sferturi



3 aprilie: Buducnost - Gyor si CSM Bucuresti - CSKA Moscova

