Când va începe următorul sezon al NBA Sezonul 2021-2022 al NBA va incepe in data de 19 octombrie. Echipele au fost informate joi ca se intentioneaza revenirea la un program normal. Acestea au primit de la NBA un comunicat in care nu se precizeaza cand se va incheia sezonul regular, deoarece inca nu s-a luat o decizie in acest sens. Probabil, sezonul regular se va incheia la 10 aprilie 2022. Play-off-ul va incepe la 16 aprilie, iar finala la 2 iunie, urmand sa se incheie cel tarziu la 19 iunie. Ultimele doua sezoane ale NBA au fost afectate de pandemia de coronavirus. The post Cand va incepe urmatorul sezon al NBA appeared first on… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

