- UE ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor dezvoltate de Moderna si Pfizer / BioNTech la mijlocul lunii decembrie, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summit unde cele 27 tari au discutat despre o coordonare a masurile de combatere a pandemiei.…

- Ieri, Comisia Europeana a anunțat ca a incheiat un acord cu Pfizer și BioNTech pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze din vaccinul experimental dezvoltat de aceste companii, a transmis Agentia Reuters, preluata de Hotnews. Anunțul Comisiei vine dupa ce Pfizer a dezvaluit luni ca vaccinul dezvoltat…

- In pret este reflectat si sprijinul financiar acordat de UE si de Germania in faza de dezvoltare a vaccinului, informeaza Agerpres. Oficialul care vrea sa ramana in umbra anonimatului spune ca pretul convenit de Uniunea Europeana „este mai aproape de 20 de dolari decat de 10 dolari” insa a refuzat…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a anuntat ca Uniunea Europeana va aloca 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 intre statele membre, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state de al doilea val al pandemiei, informeaza…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi, 29 octombrie, ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Comisia Europeana, pana la data de 11 octombrie au fost depistate peste 4 milioane de cazuri de coronavirus in Uniunea Europeana și Regatul Unit al Marii Britanii. Totodata, este „imperativ" ca țarile membre sa urmeze o strategie de vaccinare. „Din…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru Covid-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut „ingrijorator” in Europa, relateaza Agerpres . „Comisia a incheiat…

- Astazi, a intrat in vigoare un al doilea contract cu o companie farmaceutica, in urma semnarii sale oficiale de catre Sanofi-GSK și Comisie. Contractul va permite tuturor statelor membre ale UE sa achiziționeze pana la 300 de milioane de doze din vaccinul produs de Sanofi-GSK. In plus, statele membre…