- Elon Musk a anuntat vineri ca doreste sa doteze "anul acesta" o prima fiinta umana cu implanturi neuronale de la compania sa Neuralink, a carei tehnologie tocmai a fost autorizata in Statele Unite.

- Presedintele executiv al Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s-a intalnit miercurea trecuta cu CEO-ul Tesla, Elon Musk, pentru a discuta modalitati de cooperare in viitoarele industrii high-tech, a declarat compania sud-coreeana duminica, transmite Reuters. Cele doua companii cauta in prezent modalitati…

- Companiile care vor sa afiseze bife speciale pe Twitter pentru contul propriu si conturile angajatilor trebuie sa plateasca de la 1.000 de dolari in sus pe luna. Marele plan de crestere a veniturilor Twitter, anuntat anterior de Elon Musk, este acum lansat oficial. Se numeste Verification for Organisations…

- Miliardarul sud-african Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei, avertizeaza ca turbulențele de pe piața bancara din Statele Unite s-ar putea raspandi și pe piața imobiliara, relateaza Markets Insider.

