Stiri pe aceeasi tema

- Prima incercare a Neuralink de implantare a unui cip in creierul unei ființe umane a fost un eșec, total neașteptat. Dispozitivul a inceput sa se desprinda de creierul pacientului, a dezvaluit compania, potrivit The Guardian.

- Prima incercare a Neuralink de impantare a unui cip in creierul unei ființe umane a fost un eșec, total neașteptat. Dispozitivul a inceput sa se desprinda de creierul pacientului, a dezvaluit compania, miercuri.

- La doar cateva luni de la primul implant de succes al unui cip Neuralink in creierul unui pacient uman, incep sa apara primele probleme. Compania condusa de Elon Musk a raportat ca Nolan Arbaugh, cel care a primit acest implant experimental a intampinat probleme recent cu cipul sau, o parte dintre firele…

- Mancarea de dulciuri este unul dintre cele mai mari temeri ale oamenilor care incearca sa mențina o dieta sanatoasa. De fapt, mulți dintre noi simțim ca nu putem renunța la bunatațile pe care le indragim, in special in ceea ce privește dulciurile. Dar, conform specialiștilor, exista un secret pentru…

- Semnele de circulație in Europa sunt extrem de diverse, cu simboluri și culori distincte, care variaza in funcție de țara și regiune. Un indicator rutier nou a fost introdus recent in Europa, mai exact in Franța, scrie Bild. Potrivit postului de radio francez „France Bleu”, acest semn va aparea in curand…

- Elon Musk anunța ca Neuralink va putea vindeca orbirea și va ajuta persoanele paralizate sa mearga din nou, potrivit jurnalul.ro. Cipul conecteaza creierul la computere și ar putea restaura vederea, chiar in cazul nevazatorilor din naștere. Elon Musk anunța ca Neuralink va putea vindeca orbirea și va…

- Elon Musk anunța ca Neuralink va putea vindeca orbirea și va ajuta persoanele paralizate sa mearga din nou. Cipul conecteaza creierul la computere și ar putea restaura vederea, chiar in cazul nevazatorilor din naștere.

- Primul pacient uman caruia medicii i-au implantat un cip cerebral dezvoltat de compania Neuralink pare sa se fi recuperat complet si este capabil sa controleze un mouse de calculator cu ajutorul gandurilor sale, a declarat luni seara fondatorul acestui start-up american, Elon Musk, informeaza Reuters…