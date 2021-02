Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) va juca marți, 16 februarie, contra americancei Serena Williams (39 de ani, 11 WTA)., in sferturile de la Australian Open 2021. Partida va incepe la ora 10:00. Meciul Halep – Williams va fi liveTEXT și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Organizatorii turneului…

- Simona Halep, 29 de ani, 2 WTA, s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale turneului Australian Open. In optimi, jucatoarea noastra a trecut de poloneza Iga Swiatek, 19 ani, 17 WTA, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4. „O sa ma bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros nu am fost…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) joaca duminica, 14 februarie, de la ora 10:00, contra polonezei Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) in optimile Australian Open. Partida Halep – Swiatek va incepe la 10:00 și va fi liveTEXT și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1 Organizatorii de la Australian Open au…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul zilei de duminica (n.r. 14 februarie), Simona Halep urmând sa evolueze în optimile Grand Slamului de la Melbourne.În primul meci al sesiunii de seara de pe arena Rod Laver, Simona Halep și poloneza Iga Swiatek (17 WTA…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Sorana Cirstea (30 de ani, 68 WTA) joaca vineri in turul 3 de la Australian Open. Organizatorii au anunțat orele de start pentru disputele romancelor. Meciul dintre Simona Halep și Veronika Kudermetova va fi liveTEXT pe GSP.ro. Ambele dispute ale romancelor pot fi…

- Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) o are adversara pe Lizette Cabrera (23 de ani, #140 WTA), in primul tur de la Australian Open. Va fi prima infruntare directa intre cele doua jucatoare. Duelul Simona Halep - Lizette Cabrera, programat luni, 8 februarie, de la ora 10:00, va putea fi urmarit in format…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 mondial, va evolua intr-un echipament special confecționat de sponsorul ei tehnic pentru Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon și-a prezentat pe contul de instagram noul costum de joc, violet, cu margini negre…