Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, va fi sarbatorit in Arhiepiscopia Targovistei, in perioada 10-11 august. Festivitatile dedicate sfantului ocrotitor al eparhiei vor fi deschise cu „Pelerinajul tinerilor” care va avea loc marti, 10 august, incepand cu ora 17:00, pe traseul…

- Arhidiaconul profesor doctor Orest Bucevschi (14 iulie 1897 - 6 mai 1992) a fost pomenit recent in Biserica „Sfantul Nicolae" - Paltinoasa, Protopopiatul Suceava 2, județul Suceava, cu prilejul implinirii a 124 de ani de la naștere.Sfanta Liturghie si slujba Parastasului din satul natal ...

- Manastirea Godoncourt din estul Franței ii invita pe romani la pelerinajul „In cinstea Maicii Domnului”. Romanii sunt așteptați la manastire in zilele de 14 și 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. „La inițiativa Parintelui Vasile Somle, in fiecare an organizam, la manastirea…

- Inaltpreasfintitul Parinte Nicolae al Americii aniverseaza miercuri, 14 iulie, 19 ani de la hirotonia in Arhiereu, care a avut loc in 14 iulie 2002 la Biserica „Sfantul Ioan Botezatorul” din Montreal, Canada. Intre timp, in 2016, a fost ales Mitropolit al nou infiintatei Mitropolii a celor…

- Crucea Roșie Romana implinește 145 de ani de activitate. Societatea Crucea Rosie din Romania a fost inființata in data de 4 iulie 1876 și a funcționat in actualul sediu al Spitalului Coltea din Bucuresti. Actul de inființare a fost semnat de: Nicolae Cretzulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A.…

- Paraclisul Spitalului ieșean „Providența” și-a serbat hramul de Sfanta Treime, luni 21 iunie 2021. In acest context, Mitropolitul Teofan a sfințit pictura lacașului de cult. La slujba de sfințire, și apoi la Sfanta Liturghie oficiata in curtea instituției, au participat medicii și personalul…

- PS Benedict Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului se va afla la Gherla, luni, 21 iunie 2021. Prilejul este oferit de hramul principal al Parohiei Ortodoxe Romane Gherla III și anume Sfanta Treime. Astfel, incepand cu ora 10, Preasfinția Sa, inconjurat de un…

- Episcopul Basarabiei de Sud a oficiat joi slujba de pomenire la Cimitirul de Onoare Romanesc din Țiganca. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit piatra de temelie de la corpul de chilii al viitoarei manastiri care se construiește in memoria lor. Ziua a inceput cu Sfanta Liturghie la Biserica…