Când și pe ce post vedem anul acesta ”Singur Acasă”, filmul ”tradițional” de Crăciun al românilor ”Singur Acasa”, deja tradiționalul film care inregistraza an de an audiențe colosale in preajma Craciunului, se intoarce la Pro TV. Celebrele aventuri ale micuțului Macaulay Culkin au fost vizionate anul trecut la Antena 1, pentru prima oara in istoria de 15 ani a difuzarilor seriei de filme in țara noastra. Anul acesta ”Home Alone” (”Singur Acasa” și ”Singur Acasa: Pierdut in New York”) vor fi in casele romanilor pe 17 decembrie, respectiv 24 decembrie, de la orele 20.00. Fiica lui Adrian Enache se iubește cu fiul lui Sorin Ovidiu Vantu ”Ne completam și simt ca suntem pe aceeași lungime de unda”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

