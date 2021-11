Când se vor face testele de salivă în școli? Toți elevii, preșcolarii, profesorii, invațatorii și angajații din școli, inclusiv personalul nedidactic, vor face teste de saliva gratuit de doua ori pe saptamana. Cel mai probabil, testarea in școli va incepe din data de 21 noiembrie. Departamentul pentru Situații de Urgența este cel care a evaluat ca testele de saliva care se vor face in școli sunt necesare de doua ori pe saptamana, a precizat ministrul demis al educației, Sorin Cimpeanu, conform Digi24 . Testele vor putea fi efectuate inclusiv de personalul didactic, insa in prealabil ministrul cere un minim instructaj din partea autoritaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

