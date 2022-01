Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Cristiano Ronaldo, in varsta de 36 de ani, legitimat la Manchester United, a declarat pentru ESPN Brazilia ca si-ar dori sa joace pana la 42 de ani. Intrebat daca vede o limita in ceea ce priveste longevitatea sa in fotbal, Ronaldo a raspuns: “Ma simt fericit sa fiu un jucator care a aratat…

- Franta a suspendat, vineri, zborurile provenite din tari ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia si Eswatini (fosta Swaziland), dupa detectarea in Africa de Sud a noii variante Omicron a COVID-19, potrivit EFE. Decizia se aplica imediat si pentru minimum 48 de ore. Franta se alatura astfel…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu “o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Hans Kluge a participat la deschiderea celui de-al 44-lea Congres Mondial al Spitalelor, care se desfasoara…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, scor 1-2, de echipa Vorskla Poltava, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Ucrainei. Invingatorii au marcat prin Rangel (34) si Thill( 74-penalty). Dinamo Kiev a inscris prin Vitinho, in minutul 90+5.…

- Europa este prima țara din Europa care a obținut imunitate colectiva fața de Covid, anunța prestigioasa revista The Lancet, care ofera și explicația pentru acest succes. Cifrele privitoare la epidemia de Covid in Spania sunt surprinzatoare și incurajatoare. La sfarșitul verii, cand Spania a ridicat…