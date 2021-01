Când se va atinge ”imunitatea de turmă” la nivel mondial. Estimare pesimistă a OMS ”Chiar daca vaccinurile incep sa-i protejeze pe cei mai vulnerabili, nu vom atinge niciun nivel de imunitate a populației sau imunitate de turma in 2021”, a declarat Soumya Swaminathan, om de știința in cadrul OMS.Sursa citata a precizat ca este posibil ca in unele țari sa se dezvolte aceasta imunitate de turma, daca se va vaccina mare parte a populației, acest lucru nu va fi suficient pentru a proteja oamenii din intreaga lume. Imunitatea de turma presupune vaccinarea a pana la 80% din populație. Deși in unele țari se desfașoara campanii masive de vaccinare, in țarile mai sarace vaccinul impotriva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dozele acestui vaccin pot fi pastrate in frigidere “normale”, spre deosebire de vaccinul Pfizer-BioNTech, care are nevoie sa fie ținut la -70 de grade, informeaza biziday . Totodata, o doza de vaccin produs de AstraZeneca va costa intre 4 și 5 dolari, compania declarand ca „nu va face profit in timpul…

- Lumea nu va ajunge la imunitate de masa fata de noul coronavirus inainte de sfarsitul anului 2021, care va putea fi observata in unele tari, a declarat, miercuri, directorul stiintific al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Soumya Swaminathan, care a avertizat ca oamenii trebuie sa ramana vigilenti…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Restricțiile de circulație vor fi valabile de la ora 22:00, de marți, cu excepția nopții de Craciun.In ceea ce privește reluarea activitaților culturale, autoritațile vor analiza aceasta posibilitate cu trei saptamani mai tarziu decat se aștepta, respectiv pe 7 ianuarie, a precizat premierul.Franța…

- Restricțiile de circulație vor fi valabile de la ora 22:00, de marți, cu excepția nopții de Craciun.In ceea ce privește reluarea activitaților culturale, autoritațile vor analiza aceasta posibilitate cu trei saptamani mai tarziu decat se aștepta, respectiv pe 7 ianuarie, a precizat premierul.Franța…

- Ministrul rus al Sanatații, Mihail Murasko, a anunțat ca peste 100.000 de persoane din țara sa au fost deja vaccinate anti-Covid, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Anunțul vine in contextul in care Rusia și-a prezentat vaccinul Sputnik V prin videoconferința, in cadrul unei sesiuni ONU. Miercuri,…

- Vaccinul ''Sputnik V'', alternativa ruseasca la vaccinurile occidentale, va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat luni agentiei EFE Kiril Dmitriev,…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…