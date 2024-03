Stiri pe aceeasi tema

- O postare a Serviciului Roman de Informații (SRI), publicata de 8 martie, a devenit virala pe rețelele de socializare starnind un val de reacții in randul internauților. Mesaje de felicitare de Ziua Internaționala a Femeii au fost transmise și de alte instituții ale statului.

- In ceea ce privește Ziua Femeii, 8 martie este consacrata oficial și neoficial ca ziua dedicata doamnelor și domnișoarelor, fara a fi subiectul vreunei dezbateri. In schimb, discuțiile despre Ziua Barbatului variaza intre tradiționalul "ziua barbatului este pe 9 martie, pentru ca se beau 40 de pahare…

- Alexia Țalavutis sarbatorește 8 martie in Thailanda. Prezentatoarea de televiziune se afla intr-un loc superb. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, cantareața a facut cateva declarații despre aceasta zi speciala, Ziua Internaționala a Femeii. Iata ce a marturisit actrița!

- Ziua Internaționala a Femeii este pe 8 martie. Imagineaza-ți o lume egala intre sexe. O lume lipsita de partiniri, stereotipuri și discriminare. O lume care este diversa, echitabila și incluziva. O lume in care diferența este apreciata și celebrata. Impreuna putem construi egalitatea femeilor. In mod…

- Pe 8 martie este Ziua Internaționala a Femeii. Descopera ce fel de persoana ești in funcție de zodia in care te-ai nascut, potrivit horoscopului femeii pentru 8 martie. Detalii importante pentru toate doamnele și domnișoarele.

- Ziua Internaționala a Femeii, celebrata pe 8 martie in fiecare an, reprezinta un moment de recunoaștere și apreciere a contribuțiilor femeilor la societate, economie și cultura. Este o ocazie de a marca progresele realizate in direcția egalitații de gen, dar și de a reflecta asupra provocarilor și obstacolelor…

- Casieriile RAJA SA vor fi inchise vineri – 08 martie 2024, de Ziua Internaționala a Femeii. Abonații pot folosi soluțiile alternative pentru efectuarea plaților, precum contul de client RAJA (accesibil pe pagina web www.rajac.ro sau prin aplicația de mobil), transfer bancar sau direct debit. Clienții…

- Aceasta luna este si oportunitate de a celebra femeile din viata noastra mamele, surorile, partenerele, prietenele si colegele Care ne inspira si ne sustin in fiecare zi cu dragostea, intelepciunea si perseverenta lor. Luna martie, cunoscuta si sub numele de "luna femeii", este un moment special in…