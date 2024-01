Când se poate intra gratuit la Muzeul Naţional Brukenthal Muzeul National Brukenthal, cel mai vechi muzeu din Romania, ofera, in premiera, intrare gratuita sibienilor, in prima joi din fiecare luna. Astazi, 4 ianuarie, este practic prima zi in care localnicii pot vizita patru muzee din cadrul complexului muzeal Brukenthal – muzeele de Istorie, Istorie Naturala, Istorie a Farmaciei si Cinegetic. „Incepem anul 2024 cu o veste buna! De astazi, in prima joi din fiecare luna toti sibienii (cu CI sau certificat de nastere) si toti pensionarii vor avea intrare gratuita in Muzeul National Brukenthal. Astazi sunt deschise pentru vizitatori urmatoarele muzee:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Sibienii au acces gratuit la Muzeul National Brukenthal in prima joi din fiecare luna (cu CI sau certificat de nastere). De asemenea, pensionarii vor beneficia de intrare gratuita, anunta insitutia. Joi sunt deschise pentru vizitatori urmatoarele muzee: Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, Muzeul de…

