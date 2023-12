Când românii se întorc acasă de sărbători, vameșii intră în grevă japoneză și amenință cu protestele Cand romanii se intorc acasa de sarbatori, iar in punctele de trecere a frontierei sunt cozi interminabile, salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului Național Meridian, care ii reprezinta pe aproximativ o treime dintre […] The post Cand romanii se intorc acasa de sarbatori, vameșii intra in greva japoneza și amenința cu protestele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului Național Meridian, care ii reprezinta pe aproximativ o treime dintre angajații Autoritații menționate. Protestatarii…

- Salariații din cadrul Autoritații Vamale Romane intra, miercuri, in greva japoneza. Ei vor purta banderole de culoare alba pe parcursul intregului protest. Este vorba de membri ai Sindicatului Național Meridian, care ii reprezinta pe aproximativ o treime dintre angajații Autoritații menționate. Protestatarii…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia miercuri, 20 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze. Protestatarii, angajati din cadrul birourilor vamale de frontiera si de interior, ai directiilor regionale vamale si ai aparatului…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia in data de 20.12.2023 o actiune de protest sub forma unei greve japoneze, ce se va manifesta prin purtarea de catre acestia a unei banderole de culoare alba, potrivit membrilor Sindicatului National Meridian,…

- Cei mai multi romani aflati in strainatate revin acasa pentru sarbatori in perioada 15-31 decembrie, cand sunt programate 79% dintre zborurile diasporei, arata datele Vola.ro. Cei mai multi romani care locuiesc &ici

- Greva generala și protestele din Casele de pensii de luna trecuta au avut efectul așteptat. Ministerul Muncii va adopta un proiect de lege prin care salariile angajaților din instituțiile teritoriale subordonate vor crește substanțial. La finele lui noirmbrie, angajații din Casele județene de pensii…

- Liderul PSD a avut, miercuri, ultima zi de vizita in SUA, așa ca ședința coaliției s-a desfașurat cu mai mulți liberali prezenți. Liderii PNL au profitat de moment și au decis ca din bugetul de stat pe 2024, sa fie alocate majorari salariale pentru profesori, sa fie alocate fonduri importante pentru…

- Alti 283 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, inclusiv prin Iordania. Romanii au ajuns in tara cu trei curse Tarom – doua din Tel Aviv, Israel, si una din Amman, Iordania – precum si cu o cursa operata de o companie privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…