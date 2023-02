Când pică Dragobetele în 2023. Tradiții și obiceiuri Cand pica Dragobetele in 2023. Tradiții și obiceiuri. Chiar daca am preluat Ziua Indragostiților de la americani, in Romania sunt sarbatorite și Dragobetele de la an la an, care de asemenea reprezinta sarbatoarea iubirii. Dragobetele sunt sarbatorite anual pe 24 februarie, iar ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Cand pica Dragobetele in 2023. Tradiții și obiceiuri Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

