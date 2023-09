Când mai au nevoie elevii de adeverinţe medicale. Anunțul Ministerului Sănătății Adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic si fisa de vaccinari se elibereaza de medicul de familie numai la inscrierea intr-un nou ciclu de invatamant, adica cresa, gradinita, clasa pregatitoare si clasa a IX-a. „Medicul de familie elibereaza documente medicale, respectiv adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic si fisa de vaccinari numai […] The post Cand mai au nevoie elevii de adeverinte medicale. Anunțul Ministerului Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca elevii si prescolarii trebuie sa prezinte adeverinte medicale sau evize epidemiologice eliberate de medicul de familie doar la inscrierea intr-un nou ciclu de invatamant, mai exact la cresa, gradinita, clasa pregatitoare si clasa a IX-a, potrivit news.ro.”Medicul…

- Adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic si fisa de vaccinari se elibereaza de medicul de familie numai la inscrierea intr-un nou ciclu de invatamant, adica cresa, gradinita, clasa pregatitoare si clasa a IX-a. „Medicul de familie elibereaza documente medicale, respectiv…

