- Ultima dorința a lui Irinel Columbeanu. Are legatura cu fiica lui, Irina Care este ultima dorința a lui Irinel Columbeanu. Fostul milionar se afla in azilul din Ghermanești și incearca sa-și ocupe timpul cu diverse lucruri: scrie la o noua carte pe care vrea sa o publice, face mișcare și sta mai…

- Cinci femei, dintre care trei prostituate, ucise intr-o singura zi la Viena. Cadavrele injunghiate a trei tinere au fost gasite intr-o casa de toleranta din cartierul sarac Brigittenau vineri seara, in urma unei alerte emise de un martor. O femeie și fiica sa adolescenta au fost gasite moarte in casa…

- Este zi de sarbatoare in familia Cameliei Potec! Fosta inotatoare de performanța și-a sarbatorit fiica cea mica, care astazi a implinit patru luni. Iata mesajul pe care i l-a transmis fosta sportiva de performanța micuței sale cu aceasta ocazie!

- Fiica mai mare a interpretei Georgeta Voinovan are nevoie de transplant renal. Astfel, artista cere ajutorul oamenilor. „Va rog, va chem și sper sa-mi fiți alaturi in aceasta lupta pentru viața Danei mele. Asta doare și costa”, se arata in mesajul compozitoarei.

- Nico a devenit bunici in urma cu un an și o luna, iar artista și-a luat rolul in serios. Este foarte atașata de nepoțelul ei și mereu merge in vizita la fiica sa pentru a petrece timp cu micuțul. Il lauda pe copil pentru istețime și a observat diferența intre generații.

- „Numele meu este Giovanni Barreca. Mi-am ucis toata familia, veniți sa ma luați”. Apelul telefonic la centrala poliției din Palermo a fost facut aseara. Tonul barbatului a ramas rece, calm. „Va aștept la Casteldaccia”, le spune anchetatorilor inainte de a inchide. O patrula il preia pe ucigaș, un zidar…

- O femeie in varsta de aproximativ 30 de ani a murit, iar soțul și fiica adolescenta au fost grav raniți, dupa ce o mașina a intrat intr-un baraj rutier in timpul protestului fermierilor francezi, scrie BBC.

