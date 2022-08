Stiri pe aceeasi tema

- Programul social „Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august, iar tarifele pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 75% mai mici decat cele din varf de sezon, arata datele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc…

- ”Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august si dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- Programul social “Litoralul pentru toți”, ajuns la ediția cu numarul 40, incepe pe 22 mai, data de la care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, prețurile fiind cu pana la 70% mai mici decat cele din…

- Programul social "Litoralul pentru toti", ajuns la editia cu numarul 40, incepe duminica, data de la care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 70- mai mici decat cele din…

- Programul social “Litoralul pentru toți”, ajuns la ediția cu numarul 40, incepe pe 22 iunie, data de la care turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, prețurile fiind cu pana la 70% mai mici decat cele din…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social „Litoralul pentru toti”. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), preturile sunt cu pana la…

- Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 40, incepe duminica, 22 mai, data de la care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 70% mai mici decat…

- Programul social „Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 40, incepe duminica, data de la care turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 70% mai mici decat cele din…