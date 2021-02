Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va fi vaccinat impotriva coronavirusului astazi, la ora 10:00, in a doua etapa a campaniei de vaccinare din Romania, in care este inclusa populatia cu grad ridicat de risc.A doua etapa de imunizare din Romania, in care este inclusa populatia la risc, reprezentata de adultii…

- Etapa a doua de vaccinare impotriva COVID-19 va incepe in data de 15 ianuarie, a anunțat Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania. Campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum au fost imunizat peste 100.000 de oameni,…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca a treia etapa de vaccinare anti-COVID-19, în care este inclusa întreaga populație, ar putea începe în luna aprilie, scrie Digi24. „În…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a declarat la Digi24 ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun și Anul Nou. „Daca autorizația va fi eliberata in 23 decembrie, probabil ca intre Craciun și Anul…