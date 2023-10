Stiri pe aceeasi tema

- Mult laudatul nou film al Pro TV ”Groapa” a fost scos din grila postului. Se intampla la trei saptamani de la premiera serialului despre care oficialii postului spun ca, totuși, s-a bucurat de audiențe mulțumitoare. Dupa superproducțiile de succes ”Vlad” și ”Clanul”, postul și-a pus mari speranțe in…

- Cristina Batlan se iubește de cateva luni cu Petru, care a cerut-o in casatorie de ziua ei de naștere, la Veneția. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, investitorul de la „Imperiul Leilor” a dezvaluit cu ce se ocupa viitorul ei soț, dar și cum a cucerit-o. Cristina Batlan a divorțat…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița au o relație serioasa și iși doresc sa faca pasul cel mare. Cu toate ca fosta gimnasta iși dorește sa imbrace rochia de mireasa, spune ca nu se grabește cu cererea in casatorie și așteapta momentul potrivit, in care și iubitul ei sa fie pregatit.

- PARADOX… Vasluianca in varsta de 28 de ani, care a intrat in urma cu mai puțin de o luna in emisiunea Mireasa de la Antena 1, a fost astazi eliminata din competiție. Publicul a fost cel care a decis, insa propunerea a venit din partea mamelor baieților aflați in reality-show. Bianca Manolache, deși…

- Inimioara, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7, s-a casatorit cu iubitul ei. Tanara a stralucit in ziua cea mare și pare ca și-a gasit liniștea alaturi de Cristian, cel care i-a devenit soț.

- Maria Roman, fosta concurenta din sezonul 3 Mireasa, radiaza de fericire de cand a aflat ca este insarcinata. Tanara mai are puțini pana iși va strange in brațe copilului. Iata cat de avansata este sarcina ei acum.

- Dupa ce a ieșit din casa Mireasa, Anemona a fost foarte activa pe rețelele personale de socializare. Fosta concurenta a emisiunii este acum mai fericita ca niciodata, deoarece traiește o frumoasa poveste de dragoste. A venit și momentul in care tanara și-a facut relația publica. Iata cine este iubitul…

- Gabriela Pițigoiu nu mai are nevoie de prezentare, caci o cunoaștem deja pe tanara șatena de la show-ul matrimonial difuzat la Antena 1. Mai exact, aceasta este una dintre fostele concurente din sezonul 6 ale emisiunii "Mireasa". De curand, ea și-ai uimit fanii, in urma unei postari cu fratele ei, chiar…